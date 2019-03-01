Умер мальчик, мечту которого исполнил Путин

Скончался 10-летний Коля Кузнецов, чью мечту исполнил перед Новым годом президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мать мальчика.

Отмечается, что мальчик болел острой формой лейкоза. Он мечтал о том, чтобы президент пожал ему руку. Путин узнал о желании мальчика и исполнил ее.

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По словам мамы Коли Кузнецова, он умер в реанимации в клинике Димы Рогачева 19 февраля.

«Сердце не выдержало. Врачам низкий поклон, делали все возможное и невозможное. Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества», — рассказала мать.

Она поделилась, что после смерти сына ей позвонил президент и успокаивал ее.