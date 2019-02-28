Возбуждено дело после падения самолета на дом в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено после падения самолета на дачный участок в подмосковной Коломне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.

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В районе садового товарищества «Отдых» в Московской области упал легкомоторный самолет, двое человек на его борту погибли.

В момент крушения в доме никого не было.