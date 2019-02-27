Школьник выстрелил в одноклассника в Словакии

В одной из средних школ в Словакии 13-летний ученик выстрелил в одноклассника из пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Спишска-Нова-Вес в Восточной Словакии, уточняют издания.

Отмечается, что школьники поссорились и один из них достал пистолет и выстрелил в голову другому.

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По последним данным, раненого школьника госпитализировали. В настоящее время нет данных о состоянии его здоровья.

Местная полиция уже начала расследование и пытается узнать, как несовершеннолетний получил оружие и смог пронести его в школу.

Ранее сообщалось, что побывавший в унитазе школьник начал терроризировать жителей.