Школьник выстрелил в одноклассника в Словакии
В одной из средних школ в Словакии 13-летний ученик выстрелил в одноклассника из пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел в городе Спишска-Нова-Вес в Восточной Словакии, уточняют издания.
Отмечается, что школьники поссорились и один из них достал пистолет и выстрелил в голову другому.
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По последним данным, раненого школьника госпитализировали. В настоящее время нет данных о состоянии его здоровья.
Местная полиция уже начала расследование и пытается узнать, как несовершеннолетний получил оружие и смог пронести его в школу.
Ранее сообщалось, что побывавший в унитазе школьник начал терроризировать жителей.