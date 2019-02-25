Генпрокурор Украины связал задержание экс-главы Генштаба с «аннексией Крыма»

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Заман задержан из-за кадровых перестановок в силовых органах Украины, которые привели к «аннексии Крыма». Об этом он написал в своем фейсбуке.

По его словам, в период с 2012 по 2014 годы Заман сократил штат ВСУ на большее число военнослужащих, чем это предусмотрено законом. Луценко сделал вывод, что данные действия экс-главы Генштаба «фактически готовили аннексию Крыма».

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Он добавил, что Заман расформировал 70 воинских частей и соединений, включая зенитно-ракетные бригады и дивизионы и 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрильи.

Ранее сообщалось, что Замана задержали по подозрению в госизмене.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.