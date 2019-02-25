Пешеходу выстрелили в лицо в Петербурге за совет не ездить по тротуарам

В Санкт-Петербурге пешеход пострадал из-за того, что сделал замечание ехавшему по тротуару автомобилисту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по городу и области.

Уточняется, что 32-летний мужчина заметил нарушителя на тротуаре, когда переходил дорогу. Он подошел к автомобилю, который двигался по пешеходной части, и сделал водителю замечание.

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«Из автомобиля [вышел водитель] и выстрелил из газового пистолета [пешеходу] в лицо», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что нарушитель успел скрыться с места происшествия.

В настоящее время полиция ищет автомобилиста. Пока неизвестно получил ли серьезные травмы житель, давший совет нарушителю.

Ранее сообщалось, что московский таксист выстрелил в пассажиров и скрылся.