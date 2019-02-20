СБУ объявила в розыск причастного к крушению MH17 «офицера ГРУ»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, который якобы может быть причастен к крушению пассажирского Boeing МН17. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Как отмечается, он был объявлен в розыск за «создание террористической организации, руководство или участие в ней, а также «ведение агрессивной войны» против Украины.
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Уточняется, что по данным расследовательской группы Bellingcat, а также журналистов The Insider Иванников участвовал в переброске на территорию Украины ЗРК «Бук», которым сбили малайзийский Boeing. Они также утверждали, что он якобы является офицером ГРУ.
Ранее сообщалось, что СМИ узнали имя главного подозреваемого по делу о крушении MH17.