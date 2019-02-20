Таиланд решил экстрадировать россиянина в США, несмотря на экстрадицию в Россию

Уголовный суд Бангкока позволил экстрадировать гражданина России Дмитрия Украинского в Соединенные Штаты, хотя до этого разрешил его экстрадицию в Россию, передает РИА «Новости».

По словам принявшего постановление судьи, подобный прецедент впервые имеет место в юриспруденции Таиланда.

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«В дальнейшем вопрос об экстрадиции Дмитрия Украинского в ту или другую страну будет решаться в соответствии с законом… центральным органами власти королевства», — отмечается в постановлении суда.

Ранее сообщалось, что Грузия экстрадировала в США подозреваемого в хакерстве россиянина.