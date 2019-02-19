Останкинскую башню проверяют после сообщения о «минировании»

Останкинскую телебашню в Москве проверяют после сообщений о минировании, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренный службы города.

Также в столице проверяют ТЭЦ-16 и ГЭС-1 на Раушской набережной.

«Проводятся проверки на ГЭС-1 по адресу: Раушская набережная, дом 10, строение 1, в телебашне «Останкино» на улице Королева и ТЭЦ-16 на 3-й Хорошевской улице», — сказал представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о проверках в ТЦ «Атриум», «Парус», «Метрополис», «Райкин Плаза», «Алтуфьевский», парка «Зарядье», гостиницы «Космос», Казанского вокзала, а также ряда школ.