Украинский скелетонист Гераскевич назвал праздником России его дисквалификацию на Олимпиаде

Скелетонист Гераскевич заявил о праздновании Россией его дисквалификации
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, ранее отстраненный от участия в Олимпийских играх в Италии, заявил в интервью изданию «Общественное», что Россия якобы празднует его дисквалификацию.

Спортсмен выступил с критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК). По его мнению, комитет оказывает давление на украинских атлетов, одновременно способствуя возвращению российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Гераскевич назвал решение МОК в отношении него несправедливым и усмотрел в нем политический подтекст.

«МОК не на той стороне истории», — сказал скелетонист, комментируя ситуацию.

Кроме того, спортсмен обратил внимание на реакцию в России, где, по его словам, празднуют его недопуск к играм.

Гераскевич был дисквалифицирован за несколько минут до старта после личной встречи с главой МОК Кирсти Ковентри. Кроме того, фристайлистке Екатерине Коцар также было запрещено использовать шлем с надписью. А шорт-трекист Олег Гандей стал третьим украинским спортсменом на Олимпиаде, которому запретили выступать в своем шлеме.

Ранее Гераскевич обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады.
 
