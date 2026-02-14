Размер шрифта
Макрон анонсировал сотрудничество с Берлином по вопросу ядерного сдерживания

Макрон: Франция планирует вести сотрудничество с ФРГ по ядерному сдерживанию
Markus Schreiber/AP

Париж впервые в истории намерен вести сотрудничество с Берлином по вопросу ядерного сдерживания. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

По словам французского лидера, Франция осознает необходимость нового порядка в сфере ядерных вооружений. Поэтому власти страны в настоящее время формируют «стратегический диалог» с рядом европейских лидеров, в частности, с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Чтобы понять, как можно связать нашу национальную доктрину, гарантированную и регулируемую конституцией, с конкретным сотрудничеством, совместными учениями и общими интересами безопасности», - подчеркнул Макрон.

Президент Франции также указал на то, что страна впервые за всю свою историю налаживает подобного рода связи с Германией. Он также выразил надежду, что подобного рода сотрудничество позволить выстроить целостный подход к обороне и безопасности.

До этого Макрон сообщил, что планирует начать дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Мерца. Впоследствии депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что Макрон возомнил себя Наполеоном и ведет мир к большой войне.

Ранее Захарова оценила заявление Мерца о «мире без правил».
 
