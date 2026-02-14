Россияне закупились обручальными кольцами перед Днем святого Валентина

В феврале значительно вырос спрос на обручальные кольца, а средний чек на все категории ювелирных изделий стал выше, чем в январе. Это показало исследование ЮMoney и SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ювелирные украшения являются одной из самых популярных подарков на гендерные праздники. Только с 1 по 10 февраля аналитики отметили рост среднего чека в категории «Ювелирные украшения и часы»: он стал на 41% выше по сравнению с январем и составил 14 234 рубля.

Эксперты связывают это с изменением подхода к праздникам. Украшения становятся универсальным финансовым и эмоциональным вложением не только ко Дню влюбленных, но и в преддверии 23 Февраля и 8 Марта. Помимо традиционных колец и серег, в этом году особую популярность обрели браслеты и колье, спрос на которые наиболее высок в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Региональные различия в продажах отражают разную динамику готовности к созданию семьи. С 1 по 10 февраля 2026 года абсолютным лидером по росту интереса к помолвочным кольцам стал Калининград. Здесь продажи в денежном выражении подскочили на 51% относительно аналогичного периода 2025 года.

Тенденция прослеживается и в других регионах, хотя и с меньшей амплитудой. В Сочи, который традиционно считается городом для романтических путешествий, продажи в деньгах увеличились на 28%, в Екатеринбурге — на 14%, в Казани — на 10%. Замыкают список городов с положительной динамикой Саратов (+3%) и Челябинск (+1%).

Меняются и предпочтения в материалах. Если обручальные кольца россияне по-прежнему выбирают из классического красного золота, то для помолвки в 40% случаев покупают изделия из белого золота. Большинство пар отдают предпочтение лаконичным моделям с природными бриллиантами или изделиям без вставок. На фоне общего роста рынка средний чек на помолвочные кольца по России увеличился на 47%, составив 25 100 рублей.

Аналитика за весь 2025 год показала, что наиболее динамичный рост в категории ювелирных украшений демонстрирует средний бизнес. В 2025 году по сравнению с 2024-м оборот ювелирных магазинов с выручкой до 15 млн рублей в месяц стал в два раза больше. При этом число оплат выросло на 68%, а средний чек увеличился на 32%, достигнув 21 871 рубля.

Крупные площадки (с оборотом от 15 млн рублей) делают ставку на премиализацию: их оборот вырос на 53%, а средний чек показал рекордный рост на 42%, составив 39 535 рублей, при умеренном увеличении числа транзакций на 8%.

Небольшие ювелирные магазины (оборот до 1 млн рублей) также чувствуют себя уверенно: их годовой оборот увеличился на 56%, число платежей — на 52%, а средний чек продемонстрировал стабильность, прибавив 3% (до 11 558 рублей).

Это свидетельствует о том, что покупатели грамотно распределяют бюджеты: за дорогими эксклюзивными вещами идут к крупным игрокам, а за доступными подарками и индивидуальным подходом — в малый и средний ритейл.

