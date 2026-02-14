Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Московский аэропорт начал работать по согласованию

В аэропорту Внуково ввели прием и отправку рейсов по согласованию
Shutterstock

Московский аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Отмечается, что меры были введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, они нужны для обеспечения безопасности полетов.

13 февраля Telegram-канал Baza писал о том, что около 80 рейсов не смогли вовремя вылететь из столичных аэропортов из-за сильного снегопада. По информации журналистов, с полуночи во Внуково не мог вылететь 21 борт и еще 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Отмечалось, что в Шереметьево задержаны 12 рейсов на отправление и 18 — на прибытие. В свою очередь, в Домодедово на момент публикации ожидали вылета 12 рейсов, 7 бортов не смогли сесть.

На фоне непогоды Росавиация предупреждала о возможных корректировках расписания в московских аэропортах. В пресс-службе ведомства сообщили, что Минтранс, Росавиация и аэропорты московского авиаузла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — усилили взаимодействие на фоне снегопада и неблагоприятного прогноза погоды на ближайшие дни.

Ранее в Шереметьево мужчина устроил дебош на борту и задержал высадку пассажиров.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!