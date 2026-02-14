Московский аэропорт начал работать по согласованию

В аэропорту Внуково ввели прием и отправку рейсов по согласованию

Московский аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Отмечается, что меры были введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, они нужны для обеспечения безопасности полетов.

13 февраля Telegram-канал Baza писал о том, что около 80 рейсов не смогли вовремя вылететь из столичных аэропортов из-за сильного снегопада. По информации журналистов, с полуночи во Внуково не мог вылететь 21 борт и еще 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Отмечалось, что в Шереметьево задержаны 12 рейсов на отправление и 18 — на прибытие. В свою очередь, в Домодедово на момент публикации ожидали вылета 12 рейсов, 7 бортов не смогли сесть.

На фоне непогоды Росавиация предупреждала о возможных корректировках расписания в московских аэропортах. В пресс-службе ведомства сообщили, что Минтранс, Росавиация и аэропорты московского авиаузла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — усилили взаимодействие на фоне снегопада и неблагоприятного прогноза погоды на ближайшие дни.

