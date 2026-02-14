В Армении предложили Москве продать концессию на железные дороги республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил российским властям продать концессию на железные дороги Армении какой-то из стран дружественных и России, и Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян отметил, что Армения «не имеет ничего против России», однако, российская концессия создает «определенные конкурентные потери» для Армении. Он уточнил, что у международных партнеров все больше назревает желание обходить Армению после конфликта в Нахичевани.

«По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», — предложил Пашинян.

Но вопрос о том, какая страна может выступить в этой роли, Пашинян отметил, что точно не знает.

«Полагаю, что нужно смотреть. К примеру, Казахстан или ОАЭ, Катар или какая-то другая страна», — сообщил премьер-министр Армении.

8 августа 2025 года в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев под руководством президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении вооруженного конфликта. В рамках этого соглашения, среди прочего, стороны договорились о создании «маршрута Трампа» — коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении, который будет находиться под контролем США.



Ранее стало известно, что Россия может восстановить железнодорожное сообщение с Грузией.