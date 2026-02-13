Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде

Фигурист Гуменник показал пять четверных прыжков в произвольной программе на ОИ
Amanda Perobelli/Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник исполнил пять четверных прыжков в ходе выступления в произвольной программе мужского одиночного катания на Олимпиаде в Италии.

В рамках своего проката спортсмен исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, а также четверной сальхов в комбинации с двумя двойными акселями. Кроме того, Гуменник продемонстрировал чистый тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.

Жюри оценили выступление фигуриста на 184,49 балла. Общий балл по сумме двух прокатов — 271,21. Сейчас Гуменник идет на промежуточном первом месте. Всего в произвольной программе принимают участие 24 фигуриста.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы Олимпиады, набрав в короткой программе 86,72 балла. Первое место занял американец Илья Малинин, набрав 108,16 баллов.

Ранее Плющенко заявил, что Гуменник может заставить американцев вздрогнуть на ОИ.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!