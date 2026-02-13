Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде

Фигурист Гуменник показал пять четверных прыжков в произвольной программе на ОИ

Российский фигурист Петр Гуменник исполнил пять четверных прыжков в ходе выступления в произвольной программе мужского одиночного катания на Олимпиаде в Италии.

В рамках своего проката спортсмен исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, а также четверной сальхов в комбинации с двумя двойными акселями. Кроме того, Гуменник продемонстрировал чистый тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.

Жюри оценили выступление фигуриста на 184,49 балла. Общий балл по сумме двух прокатов — 271,21. Сейчас Гуменник идет на промежуточном первом месте. Всего в произвольной программе принимают участие 24 фигуриста.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы Олимпиады, набрав в короткой программе 86,72 балла. Первое место занял американец Илья Малинин, набрав 108,16 баллов.

Ранее Плющенко заявил, что Гуменник может заставить американцев вздрогнуть на ОИ.