Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Песков прокомментировал использование доллара в торговле с США

Песков: расчеты с США в долларах не противоречат переходу на нацвалюты
Roman Naumov/Global Look Press

Доллар представляет собой национальную валюту Соединенных Штатов, поэтому при взаимодействии Москвы с Вашингтоном его использование не будет противоречить принципу перехода на национальные валюты. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, да», — согласился представитель Кремля с тезисом о долларе, как национальной валюте в российско-американской торговле и тем, что его использование принципиально не повлияет на взаимодействие России с ее партнерами.

До этого Песков сообщил, что Москва не использует американскую валюту в международных торговых отношениях, так как США выступили с запретом. Он подчеркнул, что неиспользование доллара не связано с отсутствием к нему симпатий.

«Они просто запретили доллар США для нашей страны», — уточнил пресс-секретарь российского президента.

Представитель Кремля также отметил тенденцию снижения доли доллара в мировой торговле, которая сохранится в ближайшие годы. При этом торговля в национальных валютах растет, подчеркнул Песков.

Ранее Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!