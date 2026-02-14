Песков: расчеты с США в долларах не противоречат переходу на нацвалюты

Доллар представляет собой национальную валюту Соединенных Штатов, поэтому при взаимодействии Москвы с Вашингтоном его использование не будет противоречить принципу перехода на национальные валюты. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, да», — согласился представитель Кремля с тезисом о долларе, как национальной валюте в российско-американской торговле и тем, что его использование принципиально не повлияет на взаимодействие России с ее партнерами.

До этого Песков сообщил, что Москва не использует американскую валюту в международных торговых отношениях, так как США выступили с запретом. Он подчеркнул, что неиспользование доллара не связано с отсутствием к нему симпатий.

«Они просто запретили доллар США для нашей страны», — уточнил пресс-секретарь российского президента.

Представитель Кремля также отметил тенденцию снижения доли доллара в мировой торговле, которая сохранится в ближайшие годы. При этом торговля в национальных валютах растет, подчеркнул Песков.



Ранее Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР.