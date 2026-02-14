Украинский фигурист объяснил неудачу в произвольной программе тем, что выступал после Гуменника

Фигурист Марсак: меня меня давлело то, что я выступал после Гуменника

Украинский фигурист Кирилл Марсак после неудачного проката произвольной программы на Олимпийских играх заявил, что испытывал давление из-за того, что выступал сразу после россиянина Петра Гуменника, передают украинские СМИ.

«На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим нейтральным спортсменом. Это было тяжело. Мы не справились. Но мы падаем, чтобы потом вставать», — сказал Марсак.

После произвольной программы Гуменник по сумме баллов уверенно опередил Марсака — 271,21 против 224,17.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Ранее Илья Малинин рассказал, нравится ли ему Олимпийская деревня.