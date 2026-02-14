В Шереметьево и Внуково введены временные ограничения

Аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию

В аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения, рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

В Росавиации уточнили, что в расписании рейсов возможны корректировки.

12 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядро заявил, что россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотников. По его словам, по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые аэропортами меры дали плоды.

В январе глава министерства транспорта Андрей Никитин заявил, что ведомство не видит необходимости в компенсации ущерба авиакомпаниям от введения плана «Ковер» в аэропортах.

По его мнению, в настоящее время введение плана «Ковер» стало восприниматься гораздо легче, чем раньше. По словам министра, он попросил коллег относиться к закрытию аэропортов как к рутине и сконцентрироваться на помощи пассажирам.

Ранее около 70 тысяч пассажиров крупной авиакомпании не могли улететь из-за забастовки.