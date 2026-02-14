Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Зрители пришли в восторг от выступление Гуменника на Олимпиаде

После программы Гуменника на Олимпиаде трибуны скандировали «молодец»
Claudia Greco/Reuters

Трибуны арены в Милане скандировали «молодец» после исполнения российским фигуристом Петром Гуменником произвольной программы на Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Россиянин выступал под 13-м номером. Всего произвольную программу выполнят 24 спортсмена. После своего проката Гуменник вышел на первую позицию.

Во время выступления он исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, четверной сальхов в секвенции с двумя двойными акселями, тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. После короткой программы он занимал 12-е место.

До этого жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская заявила, что Гуменник сможет завоевать место в первой тройке на Олимпиаде. Она также выразила надежду, что российский спортсмен получит бронзовую медаль за свое выступление.

Ранее Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!