Зрители пришли в восторг от выступление Гуменника на Олимпиаде

Трибуны арены в Милане скандировали «молодец» после исполнения российским фигуристом Петром Гуменником произвольной программы на Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Россиянин выступал под 13-м номером. Всего произвольную программу выполнят 24 спортсмена. После своего проката Гуменник вышел на первую позицию.

Во время выступления он исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, четверной сальхов в секвенции с двумя двойными акселями, тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. После короткой программы он занимал 12-е место.

До этого жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская заявила, что Гуменник сможет завоевать место в первой тройке на Олимпиаде. Она также выразила надежду, что российский спортсмен получит бронзовую медаль за свое выступление.



Ранее Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде.