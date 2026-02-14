Размер шрифта
Гуменник попадет в топ-10 на Олимпиаде

Российский фигурист Гуменник попадет в топ-10 на Олимпиаде
Amanda Perobelli/Reuters

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник попадет в топ-10 на Олимпиаде.

Российский фигурист набрал в произвольной программе 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. После короткой программы Гуменник занимал 12-е место. В произвольной программе Гуменник выполнил пять четверных прыжков.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

В короткой программе Гуменник зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Ранее Vogue включил костюм Гуменника на Олимпиаде в подборку лучших.
 
