В Мурманске высаженный из маршрутки пассажир умер на остановке

Полиция Мурманска проверяет информацию о том, что местный житель скончался на остановке после того, как его высадили из маршрутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

Ранее в соцсетях очевидцы произошедшего рассказали, что его якобы высадил водитель маршрутки и оставил умирать на остановке. Следователи не обнаружили следов борьбы или повреждений на теле мужчины.

Реклама

В свою очередь родные погибшего сообщили, что он злоупотреблял спиртным и в последнее время жаловался на боли в грудной области.

«Мужчина скончался на остановке, очевидцы пытались оказывать ему помощь», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Барнауле водитель автобуса высадил 9-летнюю девочку на трассе у свалки.