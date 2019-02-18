Задержан собственник незаконного обрушившегося в Красноярске дома

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из трех собственников незаконного дома, который частично обрушился 14 февраля из-за хлопка бытового газа в Красноярске. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Отмечается, что в результате расследования выяснилось, что один из собственников причастен к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Реклама

По данным следствия, задержанный без официального разрешения произвел строительство жилого дома. В 2016 году суд обязал его снести самовольную постройку, однако он ослушался.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается и решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее сообщалось, что обрушившийся из-за газа дом был незаконно построен в Красноярске.

Хлопок газа в жилом доме в Красноярске произошел вечером 14 февраля. Два человека погибли. Жителей дома эвакуировали и разместили в социальном приюте.