В Москве вновь продлили уровень погодной опасности
Синоптики вновь продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра в Москве и МО. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в Москве и Подмосковье началась гололедица и ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать до 15 м/c.
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По предварительным данным, потенциально опасная погода будет сохраняться до конца рабочей недели.
Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до -5°С.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.