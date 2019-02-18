В Москве вновь продлили уровень погодной опасности

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Синоптики вновь продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра в Москве и МО. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Москве и Подмосковье началась гололедица и ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать до 15 м/c.

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По предварительным данным, потенциально опасная погода будет сохраняться до конца рабочей недели.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до -5°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.