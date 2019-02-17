Москвичам рекомендовали спрятаться от ветра в метро

Жителям столичного региона посоветовали прятаться от порывов сильного ветра в метро, подземных переходах и других прочных зданиях. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также москвичей призвали обходить стороной шаткие конструкции и не использовать для укрытия от ветра торговые палатки и павильоны, автобусные остановки и навесы. Автомобилистам рекомендуется парковаться в гараже, а при его отсутствии — вдали от деревьев.

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Как отмечается, в воскресенье, 17 февраля, а также в ночь на 18 февраля в столице ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с.

Ранее москвичам пообещали резкое похолодание.