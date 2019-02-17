В московских аэропортах вновь разрешили сидеть на полу

Московская межрегиональная транспортная прокуратура отменила запрет на сидение на полу в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что прокуроры обнаружили, что документ, принятый в 2018 году, противоречит нормам федерального законодательства.

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Теперь, ожидая свой рейс, гости и жители столицы смогут вновь посидеть и полежать на полах в московских аэропортах.

Кроме того, прокуратура также разрешила слушать музыку без наушников и кататься на самокатах по зданиям.

Ранее сообщалось, что в России предложили штрафовать за гадание и рекламу гостиниц в аэропортах.