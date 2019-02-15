Обрушившийся из-за газа дом был незаконно построен в Красноярске
В СК Красноярского края установили, что частично обрушившийся дом из-за хлопка бытового газа в Красноярске был просторен незаконно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что здание возвели без необходимых документов и не зарегистрировали его после постройки. В 2016 году суд вынес постановление о его сносе, добавили в ведомстве.
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Ранее сообщалось, что возросло число жертв взрыва газа в доме в Красноярске.
Хлопок газа в жилом доме в Красноярске произошел вечером 14 февраля. Жителей дома эвакуировали, их временно разместят в социальном приюте.