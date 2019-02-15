Индийского бизнесмена обстреляли в Москве

Индийский предприниматель, глава фармацевтической компании «Джодас Экспоим» Лумба Джипоти и его сотрудник были обстреляны и ограблены в Москве, передает iz.ru со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел на Нижегородской улице в столице 14 февраля.

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Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленники обстреляли мужчин из травматического оружия, когда те выходили из автомобиля. У обоих пострадавших огнестрельные ранения головы, у одного из них похитили телефон.

В пресс-службе МВД уточнили, что для задержания нападавших в столице был введен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что у московского кафе произошла массовая драка с перестрелкой в День святого Валентина.