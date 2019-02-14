МИД выразил соболезнования в связи со смертью найденного в туалете дипломата
Министерство иностранных дел (МИД) России принесло соболезнования в связи со смертью дипломата Олега Кривова, который был обнаружен мертвым в туалете ведомства. Заявление было опубликовано на сайте МИДа.
Уточняется, что погибший являлся старшим советником Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.
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В МИД подчеркнули, что Кривова отличал высокий профессионализм.
«Ушел из жизни добрый и отзывчивый человек, надежный товарищ, опытный дипломат, — отметили в МИДе.
В ведомстве выразили глубочайшие соболезнования близким и родным Кривова.
Ранее была названа предварительная причина смерти дипломата в туалете МИДа.