МИД выразил соболезнования в связи со смертью найденного в туалете дипломата

Министерство иностранных дел (МИД) России принесло соболезнования в связи со смертью дипломата Олега Кривова, который был обнаружен мертвым в туалете ведомства. Заявление было опубликовано на сайте МИДа.

Уточняется, что погибший являлся старшим советником Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Реклама

В МИД подчеркнули, что Кривова отличал высокий профессионализм.

«Ушел из жизни добрый и отзывчивый человек, надежный товарищ, опытный дипломат, — отметили в МИДе.

В ведомстве выразили глубочайшие соболезнования близким и родным Кривова.

Ранее была названа предварительная причина смерти дипломата в туалете МИДа.