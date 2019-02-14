Найдено тело под завалами обрушившегося из-за газа дома в Красноярске
Спасатели нашли тело женщины под завалами частично обрушившегося дома в Красноярске, где произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональном управлении МВД.
Отмечается, что в настоящее время устанавливается личность погибшей.
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По данным источника, хлопок бытового газа произошел в частном трехэтажном коттедже в Красноярске.
Полиция продолжает выяснять детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что три квартиры обрушились из-за взрыва газа в доме в Красноярске.