Найдено тело под завалами обрушившегося из-за газа дома в Красноярске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/337/12048337/RIAN_5656475.HR-pic905-895x505-941.jpg">

Спасатели нашли тело женщины под завалами частично обрушившегося дома в Красноярске, где произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональном управлении МВД.

Отмечается, что в настоящее время устанавливается личность погибшей.

Реклама

По данным источника, хлопок бытового газа произошел в частном трехэтажном коттедже в Красноярске.

Полиция продолжает выяснять детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что три квартиры обрушились из-за взрыва газа в доме в Красноярске.