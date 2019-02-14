Житель Краснодара угнал грузовик, чтобы добраться до возлюбленной

В Краснодаре мужчина угнал грузовую машину городского предприятия по благоустройству, чтобы поехать к своей возлюбленной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Краснодару.

По данным ведомства, сотрудники предприятия оставили грузовик на несколько минут, чтобы выполнить работу, а вернувшись, обнаружили, что машины уже нет.

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Отмечается, что полиция нашла автомобиль на дороге М-4 «Дон» и задержала угонщика. Мужчина сразу сознался в содеянном и объяснил, что хотел на грузовике добраться до своей возлюбленной, которая проживает в Лабинске. Однако он перепутал направление и уехал в другую сторону.

В настоящее время в отношение угонщика заведено уголовное дело по статье неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

Ранее сообщалось, что в США грабитель автомобилей заснул на месте преступления и попался.