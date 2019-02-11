Синоптики рассказали о пике потепления в Москве

Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет среда, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«В столице вся рабочая неделя ожидается ненастной. Пик потепления придется на среду — около +3°С », — рассказали синоптики.

Отмечается, что в этот день может выпасть более 1/3 месячной нормы осадков.

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Похолодание начнется с четверга начнется похолодание, в пятницу температура опустится до -1°С .

Ночь с 14 на 15 февраля станет самой холодной на этой неделе.