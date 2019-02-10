Полиция сообщила о задержаниях на «Марше материнского гнева» в Петербурге

В Санкт-Петербурге около десяти человек были задержаны на несогласованной с властями акцией «Марш материнского гнева», передает радиостанция «Говорит Москва».

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, задержанных проверяются на причастность к организации несогласованного мероприятия.

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«Сотрудниками полиции во время проведения несогласованной акции в полицию доставлено несколько граждан для проверки на причастность к организации указанной акции», — сообщили в полиции.

Акция не была согласована с властями города.