Нашествие белых медведей: как спасут Новую Землю

Власти приняли решение вывезти за пределы поселений белых медведей, которые устроили нашествие на архипелаге Новая Земля в Архангельской области, передает ТАСС.

Отмечается, что медведей будут усыплять и перевозить.

«Ждем прибытия оперативной группы, которая назначена Росприроднадзором. В нее входят специалисты, которые имеют опыт работы с белыми медведями. Когда приедут специалисты, будем усыплять и отвозить на нашей технике медведей за пределы населенных пунктов», — сообщил глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин.

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Он отметил, что отстрел животных проводится не будет.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен на архипелаге Новая Земля из-за нетипично большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов. В регионе отметили, что с 1983 года такого массового нашествия белых медведей не было.