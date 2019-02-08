Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 14
Число погибших из-за обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле увеличилось до 14, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.
«Число погибших к настоящему моменту достигло 14, из-под завалов извлечено 14 раненых, 11 человек числятся пропавшими без вести», — сказал Сойлу.
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Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в спасательной операции участвует около 500 сотрудников различных ведомств.
В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы.