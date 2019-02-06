Еще один ребенок госпитализирован после бассейна в Нижнем Новогороде

Число госпитализированных с отравлением парами хлора в бассейне фитнес-клуба в Нижнем Новгороде увеличилось до пяти человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Как отмечается, пятый ребенок был госпитализирован после того, как его состояние ухудшилось дома.

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По словам заместителя губернатора региона Андрея Гнеушева, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в результате отравления хлором в Нижнем Новгороде пострадали десять человек, некоторые из них от госпитализации отказались.