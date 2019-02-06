Троих детей с отравлением госпитализировали из бассейна в Нижнем Новгороде

Трое детей доставлены в больницу из бассейна в Нижнем Новгороде с признаками отравления, еще трое посетителей отказались от госпитализации, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК России.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», на месте работают криминалисты, в бассейне изымаются пробы и документация.

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По предварительной информации, 6 февраля в одном из спортивных клубов Нижнего Новгорода во время группового занятия в бассейне шестеро посетителей пожаловались на плохое самочувствие, из них троих в возрасте от восьми до 15 лет госпитализировали с признаками отравления.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил массовые отравления в московских детсадах.