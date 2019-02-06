На оранжевой ветке в московском метро произошел сбой

Утром в московском метро было приостановлено движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии. Об этом сообщается в твиттере метрополитена Москвы.

Отмечается, что поезда не ходили около 20 мин на южном участке оранжевой линии от «Новоясеневской» до «Теплого стана».

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По последним данным, движения поездов уже восстановлено.

Ранее сообщалось, что в московском метро опровергли информацию об оплате проезда по зонам.