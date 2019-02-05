Около 160 объектов проверяют из-за «телефонных террористов»

В Москве и регионах Центральной России из-за анонимных звонков о минировании проверяют около 160 ТЦ, школ и других объектов, передает РИА «Новости».

«Звонки с угрозами «минирования» поступили в 99 объектов в Москве и 61 объект в Московской области и пяти субъектах Центрального федерального округа», — рассказал представитель экстренных служб.

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По его словам, в общей сложности эвакуированы почти 40 тысяч человек.

Волна заявлений о «минировании» прокатилась по стране в январе 2019 года, все они оказались ложными. Счет эвакуированных людей шел на тысячи.