Около 160 объектов проверяют из-за «телефонных террористов»
В Москве и регионах Центральной России из-за анонимных звонков о минировании проверяют около 160 ТЦ, школ и других объектов, передает РИА «Новости».
«Звонки с угрозами «минирования» поступили в 99 объектов в Москве и 61 объект в Московской области и пяти субъектах Центрального федерального округа», — рассказал представитель экстренных служб.
Реклама
По его словам, в общей сложности эвакуированы почти 40 тысяч человек.
Волна заявлений о «минировании» прокатилась по стране в январе 2019 года, все они оказались ложными. Счет эвакуированных людей шел на тысячи.