В Канаде поезд сошел с рельсов, есть жертвы

В результате схода с рельсов поезда в провинции Британская Колумбия погибли три человека, сообщает телеканал CBC со ссылкой на местном министерство окружающей среды.

Отмечается, что с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов.

В компании CP, которой принадлежит поезд, добавили, что жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава.

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Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Самарской области столкнулись два поезда.