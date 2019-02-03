Состоялся суд над задержанными в Кабо-Верде россиянами

В Кабо-Верде состоялся суд над над россиянами, которые были задержаны в республике по подозрению в контрабанде 9 тонн кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России.

Как отмечается, им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Уточняется, что никаких официальных обвинений им пока предъявлено не было.

Ранее была названа дата суда над задержанными в Кабо-Верде россиянами.

Судно ESER под флагом Панамы следовало из Кабо-Верде в Марокко и сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде, после того как один из членов экипажа умер по неустановленной причине. Здесь местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонн кокаина. Экипаж был задержан местными властями, судно находится в порту.

По данным посольства России, задержаны 11 человек.