Подозреваемый в изготовлении взрывчатки аспирант МГУ пропал

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, задержанный накануне по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал, передает РИА «Новости».

Об этом заявила его адвокат Светлана Сидоркина.

«Его вчера задержали в Балашихе. Я не знаю, как он туда попал, как он там оказался. Следователь МВД города Балашихи его допросила об изготовлении взрывчатых веществ… Следователь сказала, что после допроса она его отпустила, но его нигде нет. Я общалась с его дядей, он ничего не знает. Мы не можем его нигде найти…», — сказала Сидоркина.

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По ее словам, она уже обратилась по этому поводу в прокуратуру Балашихи, Генеральную прокуратуру и Следственное управление МВД.

Ранее сообщалось, что шестеро студентов были задержаны по подозрению в изготовлении самодельных взрывчатых веществ в общежитии МГУ.