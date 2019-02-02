Минюст Эстонии потребовал от России компенсацию за «советскую оккупацию»
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал от России компенсацию за нанесенный ущерб от так называемой «советской оккупации», передает ТАСС.
«Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб», — заявил Рейнсалу.
Ранее Эстония заявила, что ущерб от «советской оккупации» превысил €1 млрд.