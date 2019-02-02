Мужчина ожил в гробу в Эфиопии

В Эфиопии мужчина «воскрес» во время своих похорон, пишет Hiiraan.

Как отмечается, во время траурной церемонии он проснулся в гробу и начал стучать в крышку. Это ужасно напугало местных жителей, и они бросились врассыпную из-за чего ему пришлось вылезать самому. По словам гробовщика, он видел такое впервые в жизни.

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Однако уточняется, что спустя два месяца после этого инцидента мужчина все-таки умер.

Ранее сообщалось, что в Амурской области врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку.