В Шереметьево самолет столкнулся с телескопическим трапом
Телескопический трап повредил самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что после посадки пассажиров Boeing 777-200 рейсом Москва — Пунта-Кана произошло повреждение фюзеляжа телетрапом.
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После обнаружения повреждения пассажиры вернулись в терминал аэропорта.
В настоящее время технические службы готовят самолет к вылету.
Ранее самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.