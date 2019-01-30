В Шереметьево самолет столкнулся с телескопическим трапом

Максим Блинов/РИА «Новости»

Телескопический трап повредил самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что после посадки пассажиров Boeing 777-200 рейсом Москва — Пунта-Кана произошло повреждение фюзеляжа телетрапом.

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После обнаружения повреждения пассажиры вернулись в терминал аэропорта.

В настоящее время технические службы готовят самолет к вылету.

Ранее самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.