Самолет экстренно сел в Сочи из-за драки пассажира со стюардами

Самолет Санкт-Петербург — Анталья совершил посадку в аэропорту Сочи из-за того, что один из находившихся на борту пассажиров устроил дебош, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По предварительной информации, пассажир 1985 года рождения находился в нетрезвом виде, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников. При этом источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что дебошир нанес травмы стюардессе.

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Сообщается, что правонарушителя к настоящему времени передали полиции, в зависимости от тяжести травм бортпроводницы будет решаться вопрос об административной или уголовной ответственности для дебошира.

Ранее стало известно, что самолет экстренно приземлился в Волгограде из-за дебошира.