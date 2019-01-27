Пострадавшего при взрыве газа в Москве эвакуировали вертолетом

Пострадавшего при взрыве газа в девятиэтажке на востоке Москвы эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного центра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Хабаровская, дом 23, корпус 3 в район Гольяново… С места происшествия вертолетом эвакуировали одного пострадавшего в лечебное учреждение столицы», — рассказали в пресс-службе.

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По его словам, на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.

В жилом доме на Хабаровской улице в Москве взорвался газовый баллон. После хлопка произошел пожар. Из многоэтажки эвакуированы жильцы, единственный пострадавший находится в тяжелом состоянии.