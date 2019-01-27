Guardian: значительная часть британцев отрицает Холокост

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Значительная часть британцев не верит в Холокост, пишет The Guardian со ссылкой на данные опросов.

Как отмечается, такое мнение приходится на каждого двадцатого человека.

При этом почти половина опрошенных не смогли назвать примерное количество жертв трагедии. Также 8% британцев заявили, что масштабы геноцида преувеличены, а 5% вообще не слышали о Холокосте.

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В издании подчеркнули, что данное исследование показало высокий уровень невежества среди населения, и это шокировало экспертов.

Ранее сообщалось, что голландская железнодорожная компания заплатит семьям жертв холокоста.