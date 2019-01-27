Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом
Правоохранители задержали подозреваемую по уголовному делу, которое было возбуждено после взрыва в кафе в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СК).
Уточняется, что речь идет о женщине, которая арендовала помещение, не имея соответствующих документов.
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«Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.
Как отмечается, в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены профильные экспертизы.
Ранее сообщалось, что в кафе под Саратовом был второй взрыв.