Источник: взрыв произошел в жилом доме в Балашихе

В подмосковной Балашихе произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На последнем этаже многоквартирного 17-этажного жилого дома по адресу: микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 2 произошел взрыв с последующим пожаром», — сказал источник.

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Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что пострадавшим при взрыве дома в Шахтах выплатят почти 7 млн. рублей.