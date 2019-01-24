Высокие тарифы на тепло вынудили киевлян греться кирпичами

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Глава украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявил, что из-за высоких цен на отопление некоторые жители Киева используют кирпичи для обогрева помещений. Об этом он рассказал на пресс-конференции по повышению тарифов, ее запись опубликована на канале GolosTV UA в ютьюбе.

Сергиенко подчеркнул, что из-за повышения тарифов на отопление «рано или поздно» жители Украины не смогут платить за услуги ЖКХ, «предприятия обанкротятся» и после этого наступит «коллапс».

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«Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату», — сказал Сергиенко.

Он заверил, что такой способ обогрева он лично наблюдал в одной из квартир Киева.

Ранее депутат Верховной рады Александр Долженков во время выступления в парламенте заявил, что с первого января 2020 года цена на газ на Украине вырастет в 12 раз по сравнению с ценами на топливо в 2013 году.