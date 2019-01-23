Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года

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Ночь со вторника, 22 января, на среду, 23 января, стала самой морозной с начала зимы в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Как отмечается, температура воздуха в столице опустилась до -19°C.

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Однако в центре подчеркнули, что это не рекордный показатель для города.

«Так, 23 января 1892 года в Москве столбик термометра опускался до значения -36,8°C. Так что нам еще повезло», — заметила собеседница агентства.

Кроме того, в январе 2019 года ожидаются морозные ночи, которые побьют установившуюся температурную отметку этой зимы.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до -14°С.